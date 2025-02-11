中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京2月11日】中国外交部アジア司の劉勁松（りゅう・けいしょう）司長は10日、在中国日本大使館の横地晃首席公使を呼び、日米首脳会談と日米共同声明で中国に関する後ろ向きな動きがあったとして厳正な申し入れを行い、深刻な懸念と強い不満を表明した。