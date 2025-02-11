福岡県警城南署は11日、福岡市城南区片江4丁目16番付近の路上で同日午前0時ごろ、帰宅中の男性が見知らぬ女から「ポリス」と言われた後、スマートフォンを向けられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。女は50〜60代で身長150くらい。長髪で頭にサングラスを着用していたという。