【橘高淳審眼（１）】プロ野球の長きにわたる歴史の中で多くのスター選手が輝きを放ってきた。その陰で試合進行を支える存在がいたことを忘れてはならない。ＮＰＢ審判員として実に３００１試合に出場。２０２２年まで３８年もの間、グラウンドに立ち続けた橘高淳氏（６２）が貴重な経験を寄せる。阪神タイガースＯＢであり、ＮＰＢ審判員を１９８５年から２０２２年まで務めさせていただきました橘高淳と申します。熱心な野球