1日10分から始めよう！ 認知症予防学の第一人者が教える脳のおそうじ体操この記事の画像を見る認知症は怖い。そう思うからこそ、認知症が身近になるまでは対策や予防策を真剣に調べないという人も多いのではないだろうか。そんな認知症から距離を置いている人こそ『1日10分から始めよう！ 認知症予防学の第一人者が教える脳のおそうじ体操』（浦上克哉/中央公論新社）を手に取ってほしい。認知症が心配な読者に希望を与えると同