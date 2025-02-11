乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜〜木曜 22:15頃〜）。2月6日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、高校受験の直前＆当日に起こった出来事を語りました。乃木坂46の井上和＜リスナーからのメッセージ＞「少し前ですが、私は1月22日に15歳の誕生日を迎えました！ 受験真っ只中で自分