元フジテレビアナウンサーのタレント・久慈暁子（30）が10日、自身のインスタグラムを更新。箱根の温泉を満喫する様子を公開した。「In Hakone」とつづり、箱根の温泉を満喫する様子をアップ。「11月のBye Week」とも記し、11月の出来事であることを明かした。浴衣姿や、豪華な料理、絶景の望む露天風呂など、エンジョイする様子が公開。食事などは2つセットされており、2人での旅行を伺わせている。この投稿に、ファンか