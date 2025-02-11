元衆議院議員の杉村太蔵が８日、ＴＢＳ「人生最高レストラン」に出演。名門国立大を中退した過去を明かした。国会議員になる前は証券マンだったと自己紹介。ＭＣの加藤浩次から「大学から新卒で証券会社に入ったの？」と聞かれると、「いやいや。僕は大学中退してますから」とまさかの経歴を語った。「あなた何者なの？」とビックリする加藤に、自身の経歴を語り出した杉村。北海道の札幌藻岩高校時代にテニス部で国体に優勝