HUAWEIのイヤホンと言えばFreeClipというイヤーカフ型や、FreeBuds 6iといったカナル型が人気な印象だ。いずれも品質と機能性で優れており、満足度の高さが伺える。そして今回、新たなインナーイヤー型のワイヤレスイヤホンが登場。その名も「HUAWEI FreeBuds SE 3」だ。価格は5,980円（税込）で、コスパの高いモデルとなっている。○製品概要 製品名：HUAWEI FreeBuds SE 3価格：5,980円（税込）カラ&#125