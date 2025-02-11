〈年間で出演料4000万円〉〈バラエティ番組はＮＧ〉男が持ち出したとされる極秘リストには、こうした有名女優の内部情報が記されていたという――。警視庁築地署は２月２日、不正競争防止法違反（営業秘密の領得）の疑いで神奈川県横浜市に住む会社員・山本和佳容疑者（36）を逮捕した。山本容疑者はタレントキャスティング会社Ｇ社の元社員で、同社の機密情報を外部に持ち出そうとしたとされる。「逮捕容疑となった事件は’23年10