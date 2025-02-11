世界最大規模の日用品卸売市場「義烏国際商貿城」で9日に春節連休明けの営業が始まった。新華網が伝えた。市場内の各店舗は準備を万端に整え、全世界からのバイヤーの来訪に備えた。（提供/人民網日本語版・編集/KM）