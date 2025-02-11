2月10日（現地時間9日、日付は以下同）。シャーロット・ホーネッツは、2ウェイ契約のムサ・ディアバテと複数年契約を結んだことを発表した。金額は明らかになっていないものの、『ESPN』は3年契約と報じている。 211センチ95キロのディアバテは、フランス出身の23歳のフォワード兼センター。2022年のドラフト2巡目全体43位でロサンゼルス・クリッパーズから指名され、昨シーズンまでク