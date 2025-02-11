プロ野球・巨人は11日、今シーズン初の実戦となる紅白戦を実施。スタメンを発表しました。ルーキーからはドラ1・石塚裕惺選手とドラ3・荒巻悠選手がスタメンに名を連ね、控え選手にもドラ2・浦田俊輔選手と育成1位・坂本達也選手の名前があがっています。白組には侍ジャパン・井端弘和監督からも注目選手とされた中山礼都選手をはじめ、開幕スタメンも期待される選手が続々。4番には捕手・岸田行倫選手が入ります。紅組の指名打者