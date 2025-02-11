高橋尚成氏のYouTubeチャンネル、巨人OBの宮本和知氏が出演巨人、メジャーリーグなどで活躍した高橋尚成氏のYouTubeチャンネル「高橋尚成のHISAちゃん」に巨人OBの宮本和知氏が出演。若手時代を振り返り、爆笑トークを展開した。1984年ドラフト3位で巨人に入団した宮本氏は1年目から1軍で登板して初勝利を挙げるなど、通算66勝を記録。勝利投手となった日は「やんちゃだったから」と選手寮をこっそり抜け出して夜の街に繰り出