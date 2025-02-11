韓国ラーメンの代名詞といえば「辛ラーメン」。もちろんそのまま食べても絶品だが、実はアレンジレシピも人気とか。そこでキャンプシーンにもマッチするレシピを紹介！ 韓国で大人気のクリーミーアレンジ！「ロゼ辛（しん）ラーメン」 ■材料（1人分） 辛ラーメン袋麺：1袋 たまねぎ：1/4個 ソーセージ：2、3本 油：小さじ1 牛乳：400ml クリームチーズ：20g コチュジャン：小さじ1 ベビーリーフミックス：適量 ■