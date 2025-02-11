YouTubeチャンネル登録者数35万人超を誇るインフルエンサーのYunaさん（28）。3か国語を操り、華やかな経歴の持ち主に見える彼女だが、その裏には想像を絶する波乱万丈の人生があった。複雑な家庭環境、異国での生活、そして母親との絶縁と和解――。Yunaさんが明かした驚きの半生を紹介する。【特別グラビア】スタイルがすごすぎる！ 28歳人気インフルエンサーの“大胆ビキニ姿”をすべて見る 人気インフルエンサーのYuna