サッカーのスコットランド・プレミアリーグのセルティックは10日、欧州サッカー連盟（UEFA）から科されていたFW前田大然に対する出場停止処分が2試合から1試合に軽減されたと発表した。1月22日の欧州チャンピオンズリーグ・ヤングボーイズ戦で退場となって処分を科されていたが、不服とするクラブ側の上訴が認められた。これに伴って前田は12日にホームで行われるバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）との決勝トーナメント進出プ