『野生を忘れている…』と思う5つのシーン 野生の猫の生活は、常に危険と隣り合わせ。一瞬の隙が命取りになるため、気を抜くことができません。 一方イエネコはというと、衣食住が保証されているだけあって穏やかな生活を送っています。だからなのか、いささか隙が多いように見えることもしばしば。 そこで今回は、『野生を忘れている…』と思うシチュエーションを5つ紹介いたします。皆様の愛猫はいくつ当