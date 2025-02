【ラグビー】イングランド代表26−25フランス代表(2月8日・日本時間9日/トゥイッケナム・スタジアム)【映像】試合終了直前、劇的なトライの瞬間One for all All for one。ラグビー界でよく使われる言葉を実践するかのような胸アツなトライが誕生した。試合終了間際の79分、イングランド代表は敵陣22メートルライン内側のラインアウトから、力を結集したモールで押し込み、そこから値千金のトライ。その後のゴールで劇的な逆転