【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ（ブラックピンク）のロゼが世界的ポップスターのブルーノ・マーズとコラボしたシングル「ＡＰＴ．」が米ビルボードの最新のメインシングルチャート「ホット１００」で前週より３ランクダウンの６位となった。ビルボードが１０日（現地時間）、伝えた。同曲は前々週と前週に３位を記録し、ロゼは韓国女性アーティストの最高順位を更新した。また、同曲は最新の「