トップ雀士ともなれば、牌で会話ができる。まさにそんなプレーが飛び出した。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」2月10日の第2試合、オーラスでトップ目だったKONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）が、捨て牌によって打点が低いことをアピール。3着確保を目指すU-NEXT Pirates・仲林圭（協会）がこれを見て安い手に放銃する選択をするという神プレーが生まれた。【映像】トッププロが“牌で会話”する瞬間南4局、トッ