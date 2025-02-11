歌手の小柳ルミ子が10日に自身のアメブロを更新。“ニューヘアー”を公開した。【映像】マドンナを熱唱する36歳の小柳ルミ子小柳は「ニューヘアー」というタイトルでブログを更新。「ど〜やって寝たらこ〜なるんだろう」とつづり、寝癖がついた自身の写真を公開。続けて「爆発しとるゥー笑 久し振りのニューヘアーでした」と冗談交じりに紹介し、ブログを締めくくった。この投稿に読者からは「ニューヘアーかっこいい」「