7人組グループ・WEST.の藤井流星と紺野彩夏がW主演する読売テレビ「ドラマDiVE＋」枠『キスでふさいで、バレないで。』（毎週月曜深1:29）第3話（17日放送）場面写真が公開された。【写真】至近距離で見つめ合う藤井流星＆紺野彩夏今作は、ふどのふどう氏によるコミックシーモアオリジナル作品を実写化。営業部に異動したばかりの佐藤楓（紺野）は、夜の会社でうっかり廊下に締め出されてしまう。偶然通りかかった片想いであ