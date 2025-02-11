食楽web ●韓国の人気料理「ナッコプセ」の専門店『사위식당(サウィ食堂)』が日本初上陸！海鮮とホルモンを贅沢に組み合わせた、ブレイク必至の注目の韓国グルメをご紹介します ピリ辛味で海鮮やホルモンを煮込んだ韓国の名物鍋「ナッコプセ」専門店を展開する、韓国No.1のナッコプセフランチャイズ『사위식당(サウィ食堂)』の1号店が、東京・新大久保にオープン。「