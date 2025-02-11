石川県白山市の木材加工会社の倉庫で１１日朝、火事がありました。けが人はいませんでした。11日午前7時ごろ、白山市鶴来水戸町で、近くに住む人から「建物から黒煙が上がっている」と消防に通報がありました。この火事で木材加工などを行う角永商店の倉庫が焼け、火は1時間20分後にほぼ消し止められました。けが人はいませんでした。警察と消防は実況見分を行い、火が出た原因を調べることにしています。