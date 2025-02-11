静岡県浜松市で5日、対向車線が渋滞する中、突然車が飛び出してくる一部始終がカメラに捉えられた。また、熱海市の国道では、センターラインをはみ出た車とあわや正面衝突の事態が発生した。海を見ようと脇見運転か「車の運転だけは注意して」浜松市で5日午後6時頃、カメラがヒヤリとする瞬間を捉えた。当時、対向車線は渋滞していた。その時、横道から車が飛び出した。死角から目の前に車が現れたのだ。ドライバーは、「いきなり