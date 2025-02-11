長野・駒ヶ根市で、燃えさかる真っ赤な炎。10日午前4時過ぎ、人けのない高校から上がった火の手。火は5時間半後に消し止められましたが、2階建ての合宿所が全焼しました。けが人はいませんでしたが、この火事の影響で予定されていた高校入試の試験が2時間遅れで実施。火元とみられる合宿所はここ数年使われておらず、普段は鍵がかけられていたと言うことです。（「イット！」2月10日放送より）