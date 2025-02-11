愛知県は、公立高校入試の定時制課程について、最終の志願状況・倍率を発表しました。 【写真を見る】愛知県公立高校入試2025 定時制課程の志願状況・倍率 一宮1.30倍、御津あおば1.45倍、横須賀1.15倍など 令和7年度【全校掲載】 最も倍率が高かったのは、「御津あおば・普通科」で1.45倍、次いで「一宮・普通科」で1.30倍、「横須賀・普通科」で1.15倍となっています。 【定時制課程の今後の日程】■入学検査：2月13日（木）