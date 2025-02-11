アメリカのトランプ大統領はアメリカが輸入する鉄鋼とアルミニウムに25％の関税をかける布告に署名しました。日本も対象となる可能性があります。トランプ大統領「例外や免除なしに25％だ。すべての国が対象だ。どこの国から輸入されようと関係ない。アメリカ製なら関税はゼロ。だからアメリカで製造すればいい」トランプ大統領は「関税によってアメリカの製造業が再び公平な競争条件で戦うことができる」と述べ、例外や免除は