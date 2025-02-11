米大リーグ（MLB）・ドジャースが日本時間11日、公式インスタグラムを更新し、投打二刀流復活に向けトレーニングする大谷翔平の動画を公開した。【写真】投打二刀流復活へ！ドジャースが大谷翔平の練習動画公開「めっちゃ近い！」ドジャースは「ピッチャーと指名打者、大谷翔平」とつづり、傾斜を使って力強く投球するシーンやバットを持ってフルスイングする大谷の練習姿を紹介している。この投稿を見た人からは「バッティ