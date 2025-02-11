列島に襲来した今季最強寒波。ピークは過ぎましたが、福島県では雪崩が発生するなど寒波の影響は全国に広がっています。12日から全国的に気温が上昇する予想で、一層の警戒が必要です。（2月10日「news23」の放送より）【写真を見る】カメラがとらえた雪崩・落雪の瞬間「自分に落ちたら ひとたまりもない」カメラがとらえた雪崩の瞬間“最強寒波”の影響各地に“ドカ雪”をもたらした今季最強寒波。大雪のピークは過ぎましたが、