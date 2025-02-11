農作物に被害を与える害獣として捕獲されたシカを使った給食が、埼玉県皆野町のすべての町立幼稚園、小学校、中学校で提供された。捕獲された害獣のジビエ（野生鳥獣の肉）の給食利用は県内で初めてという。シカ肉を使ったキーマカレーが給食のメニューに「いただきます！」。皆野小学校1年1組では5日、給食当番の元気のいい合図とともに児童たちが一斉に給食を食べ始めた。この日のメニューは、町内産のシカ肉を使ったキー