元Sexy Zoneの中島健人さんは2月8日、自身のInstagramを更新。ファンから好評だったキタニタツヤさんとのオフショットを再投稿しました。【実際の投稿：中島健人、人気アーティストとのツーショットを再公開】「仲良しこよしが伝わってくるのいいよねー」中島さんは「リハニタツヤ」とつづり、キタニさんとのツーショットを披露。ハッシュタグで「#みんなこの写真好きみたいだから#載せ直した」と、好評であった写真を再投稿した