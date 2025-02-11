起業家のイーロン・マスク氏（右）とオープンＡＩのサム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）/Carlos Barria/Kenny Holston/Pool/Reuters（ＣＮＮ）起業家イーロン・マスク氏率いる投資家グループが、生成ＡＩ（人工知能）「ＣｈａｔＧＰＴ（チャットＧＰＴ）」の親会社オープンＡＩを９７４億ドル（約１５兆円）で買収する提案を持ちかけた。マスク氏は以前からオープンＡＩのサム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）と対立し