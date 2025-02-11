2024東京インターナショナルオーディオショウで展示された「Concertino G4」 ノアは、ソナス・ファベールの新ブックシェルフスピーカー「Concertino G4」を2月14日に発売する。価格はペア759,000円、後述する数量限定「Concertino G4 "Maestro Edition"」は同814,000円。推奨スピーカースタンド「Stand Iron G2」は同242,000円。 推奨スピーカースタンド「Stand Ir