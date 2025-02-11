FC大阪は10日、体操女子日本代表で現役プロ体操選手の杉原愛子氏(25)が公認サポーターに就任することを発表した。大阪府東大阪市出身の杉原氏は、2015年に日本代表として第6回アジア体操競技選手権大会に出場し、女子団体総合で金メダル、個人総合でも金メダルを獲得。2016年リオデジャネイロ、2020年東京と2大会連続でオリンピックに出場した。2022年に第一線から退いたが、翌2023年に競技復帰。 2024年パリオリンピックで