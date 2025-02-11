国際卓球連盟（ITTF）は11日、2025年第7週の世界ランキングを発表した。 ■トップ30には4選手 男子シングルスでは「シンガポールスマッシュ2025」の2回戦で敗退した張本智和（智和企画）がランクを1つ落として4位に。日本勢では唯一トップ10入りをキープしている。また、戸上隼輔（井村屋グループ）が25位、27位に篠塚大登（愛知工業大）、30位に宇田幸矢（協和キリン）が入りトップ30をキープ。続く31