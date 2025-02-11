“85歳の素人おじいちゃん”主演による映画『劇場版 米寿の伝言』が、5月10日より順次全国公開されることが決定。併せてキービジュアルと予告編が解禁された。【動画】家族三世代でついに映画化！『劇場版 米寿の伝言』予告“演劇の道”に進みたかった元教師の父・西本匡克の夢を叶えるべく娘がプロデューサーになり、俳優として活動する息子・西本健太朗、西本銀二郎に声をかけたことで、西本家の挑戦がスタート。81歳の