大田（テジョン）のある小学校で７歳女児が同じ学校の４０代女性教師が持っていた凶器に刺されて亡くなる事件が発生した。亡くなった女児の父親は今回の事件に対して「１００％計画犯罪だ」と主張した。１０日午後に殺害されたこの小学校１年生Ａさんの父親は当日、警察の遺族捜査を終えた後、娘がいる病院に戻り、取材陣に「先週から娘が美術の塾に通いはじめて、午後４時４０分まで学校にいる唯一の子どもだった」とし「娘が一人