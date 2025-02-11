湖北省武漢市の懸垂式モノレール「光谷光子号」。（資料写真、武漢＝新華社記者／肖芸九）【新華社北京2月11日】中国交通運輸部は10日、2025年1月末時点で31省・自治区・直轄市と新疆生産建設兵団の54都市で地下鉄やモノレールなど都市軌道交通路線325本が営業し、月間運行本数が357万本だったと発表した。営業距離は1万947.3キロで、うち新規営業距離は1.7キロとなった。1月の旅客輸送量は延べ24億8千万人で、前月比3億3千