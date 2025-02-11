中部国際空港は、第1ターミナル国際線出発ロビーに自動チェックイン機の増設と自動手荷物預け機の新設を行い、3月30日から運用を開始する。場所はチェックインカウンターHとI付近。自動チェックイン機は29台を増設し、45台を設置する。自動手荷物預け機は16台を新設する。案内サインの改修などもあわせて進めている。中部国際空港では、今後の需要の増加に対する受入れ体制の整備の一環で、手続きの円滑化や省人化・省力化に向けた