◆ウェスティンホテル横浜のいちごデザートビュッフェに大満足！超ロングミルフィーユなど美麗スイーツに、出来たてピザもウェスティンホテル横浜「ブラッスリー・デュ・ケ」では、2025年2月28日（金）までの平日限定で、「ストロベリー・デザートブッフェ」を開催。モダンなブラッスリー空間で、美しすぎるいちごスイーツを堪能できます。そこで、ビュッフェ専門YouTubeのモチ子さんと詳細をレポート。スタッフがカットしてくれる