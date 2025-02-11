◆いちごパフェ図鑑｜横浜「水信ブルック&ファクトリー」の「苺ショコラパフェ」。濃厚チョコ&甘酸っぱいいちごの組み合わせに舌鼓100年を超える老舗果物屋が運営する「水信ブルック＆ファクトリー」をご紹介。ここでは、濃厚なチョコレートとフレッシュないちごが味わえるパフェを堪能できる。癒しの空間で、大切な人と旬のフルーツを使ったスイーツを味わって。ラグジュアリーな空間でフレッシュなフルーツを使った多彩