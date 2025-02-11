本書はむろん、数字でのごまかしを推奨する本ではない。その手口を認識させ、みんながダマされないようにする本だ。その後類書もいろいろ出ているが、本書は半世紀たっても見劣りしない。重要なポイントはすでに完全に網羅されている。むしろ古い分、書き方がまんべんなく素直な面すらあり、それも売れ続けている一因かもしれない。だます手口は半世紀前（いやそれ以前）からほぼ変わっていない。標本選びの偏り、平均値を使っ