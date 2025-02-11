【WWE】SMACK DOWN（2月7日・日本時間2月8日／テネシー・メンフィス）【映像】人気日本人レスラー、アクロバティック“報復ダイブ”日本人スーパースターが美技を繰り出した。因縁を燃やす相手に“怒りの報復ダイブ”を見舞い、会場が超熱狂していた。WWEスーパースターの戸澤陽は、日本時間2月2日に開催されたWWEのプレミアムライブイベント「ロイヤルランブル」に出場。目玉試合である男子ロイヤルランブル（30人出