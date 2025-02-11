9日に米ルイジアナ州ニューオーリンズで開催された米フットボールリーグ（NFL）王者決定戦スーパーボウルのハーフタイムショーに出演したラッパーのケンドリック・ラマー（37）が、ドレイクをディスったとされる楽曲「Not Like Us」を披露して会場を盛り上げた。ラマーは先日発表されたグラミー賞で、ラップパフォーマンス賞と最優秀ミュージック・ビデオ賞を受賞した同曲で、対立するドレイクを「小児性愛者」だと糾弾する歌詞が