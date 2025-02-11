いよいよ再開されるAFCチャンピオンズリーグエリート。川崎フロンターレは本日（2月11日）19時より、アウェイで韓国の浦項（ポハン）スティーラーズと対戦する。【写真】元Jリーガーが韓国で愚行…相手に頭突きで一発退場両チームがACLで対戦するのは2009年のグループステージ以来、実に16年ぶりとなるが、浦項のキーマンとなる選手は誰なのか。今回は川崎Fが警戒すべき浦項の“刺客”を紹介しよう。ヴァンデルソン（35）昨季より2