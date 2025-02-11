ディズニーによる実写版映画『白雪姫』の米国公開を3月21日に控え（日本公開は3月20日）、現地のオープニング興行収入予測が発表された。 本作は、世界初の長編アニメーション映画『白雪姫』（1937）を初めて実写映画化するプロジェクト。白雪姫役には『ウエスト・サイド・ストーリー』（2021）のレイチェル・ゼグラー、女王役には『ワンダーウーマン』シリーズのガル・ガ