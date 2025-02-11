コンビを解散した人気女性芸人が、イメージ激変の姿を見せた。妖艶な写真とともにライブを告知したのは、２０２４年３月末で「尼神インター」を解散した誠子。１１日までに自身のインスタグラムを更新し「ＳＥＩＫＯｓｏｌｏｌｉｖｅ『ＤＩＥＷＩＴＨＡＬＩＶＥ』ＩＮＶａｎｃｏｕｖｅｒ，ＣａｎａｄａＴｈｉｓｃｏｍｉｎｇＡｐｒｉｌ…」と投稿。４月にカナダのバンクーバーでワンマンライブを行うという驚