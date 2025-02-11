今年1月、新潟市内に住む50代女性が、常温保管していた要冷蔵食品を食べたところ、眼のチカチカ感や嚥下困難感に加えて全身の麻痺症状が出るボツリヌス食中毒になりました。市は真空パックなどで膨張、異臭のある場合は、菌が増殖している可能性があるので、絶対に食べないよう呼びかけています。 ■要冷蔵食品を常温で保存… ボツリヌス食中毒になったのは、新潟市に住む50代女性です。1月25日、新潟市内の医療機関から入院患