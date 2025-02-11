メッツのフランシスコ・アルバレス捕手（23）が、大幅な補強を行ったオフを経て自チームがMLB最高の攻撃力を誇ると自信を見せている。「素晴らしいラインナップになると思う」と、アルバレスは10日（日本時間11日）にキャンプ地に合流した際に地元メディアに語ったと、専門サイト「ザ・スコア」が伝えた。「我々は野球界で最高のラインナップを持っている。パワーがあり、ヒットを打てる選手がいて、ホームランを量産できる打